¡Lo que muchos esperaban! Among Us anunció que ya llegó a Nintendo Switch

No cabe duda que Fall Guys y Among Us fueron uno de los tantos juegos del 2020, sin embargo, este último alcanzó gran popularidad en la cuarentena, pese a que es del 2019.

Fue tanto su éxito que incluso sus creadores plantearon la idea de realizar una secuela. No obstante, prefirieron cancelar el proyecto para hacer mejoras en la primera parte.

Aunque muchos creyeron que lo anterior sólo se trataba de una excusa, lo cierto es que no fue así, porque desde ahora se podrán jugar desde la Nintendo Switch.

Y eso no es todo, ya que no será exclusivo de una sola plataforma, sino que será compatible con quienes jueguen desde PC o Smartphones.

Prep the airlock and join your crewmates in a multiplayer game of teamwork and betrayal!!#AmongUsGame by @InnerslothDevs is available today on #NintendoSwitch! #IndieWorld pic.twitter.com/RTrsLS02tV

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 15, 2020