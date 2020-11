Estará disponible el próximo mes: Among Us reveló imagen que corresponde a su nuevo mapa

Among Us, uno de los juegos más populares de la temporada, tendrá un nuevo mapa, pese a que hace algunos meses comunicaron que no habría segunda parte de este.

La noticia la dieron a conocer a través de sus redes sociales, donde también compartieron una imagen en la podemos ver solo una sala de mapa general, donde se aprecian distintos objetos que podrán servir para completar las tareas.

Recordemos que el título de InnerSloth logró reunir a miles de personas en medio de la cuarentena con un juego simple y divertido.

Desde Among Us también hicieron un llamado para que este 10 de diciembre sintonicen The Game Awards, donde revelarán más detalles sobre las actualizaciones que tendrá.

🚀 Welcome to the official Among Us Twitter 🚀

Get all the news, peeks, and fun shenanigans here and become a part of the crew.

Here's a special look at the NEW Among Us map! (For your eyes only!!) (Don't show the impostors!!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI

— Among Us (@AmongUsGame) November 18, 2020