Solo duran 24 horas: Twitter lanza “Fleets”, la nueva forma de conversar 

La frase “todo lo que se sube internet nunca desaparece”, podría estar en cuestionamiento luego de que Twitter lanzara una nueva modalidad para publicar mensajes, opiniones o comentarios.

Con el objetivo de ayudar a las personas a sentirse más cómodas al tuitear lo que piensan, la red social presentó “Fleets“, una herramienta para que todos puedan unirse fácilmente a la conversación con pensamientos fugaces.

Con los “Fleets” se pueden enviar textos, reacciones, fotos, videos o personalizarlos con varias opciones de fondo y texto. Para compartir un tuit en “Fleet”, se debe apretar el ícono “Compartir” en la parte inferior del tuit y luego presionar “Compartir en Fleet” y posteriormente, agregar lo que se quiera publicar.

Tus seguidores podrán ver los “Fleets” en la parte superior del inicio y, cualquiera que pueda ver tu perfil completo, también podrá verlos allí. Si se tienen los “Mensajes Directos” abiertos, cualquier persona puede responder a los Fleets. Mientras, que si se desea responder a un Fleet, se debe presionar “Mensaje Directo” y escribir lo que se quiera.

La duración de cualquier “Fleets” es de 24 horas.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020