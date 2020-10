Muchos títulos de PS4 recibieron actualizaciones gratuitas en la previa de la llegada de la PS5

A solo semanas del lanzamiento de PlayStation 5, Sony confirmó que la retrocompatibilidad será atendida de forma correcta y que todos los juegos que está disponible en PS4 se podrán reproducir en la nueva consola.

Por ejemplo, The Last of Us: Remastered, recibió una actualización que mejoró sus tiempos de carga. A raíz de esta mejora muchos usuarios reportaron que estas actualizaciones están llegando a otros juegos.

SIGUE LEYENDO EN FESTIGAME.COM