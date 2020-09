Sony anunció la fecha de lanzamiento y el precio que tendrá la nueva PlayStation 5

Durante este miércoles se llevó a cabo una transmisión en directo presentando la nueva PlayStation 5, en donde anunció la fecha de lanzamiento y el valor que tendrá la consola.

La PlayStation 5 normal costará US$499.99 (cerca de $380.000), mientras que la Digital Edition tendrá un valor de US$399.99 (cerca de $300.000).

La consola estará disponible a contar del próximo 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, mientras que para el resto del mundo, su lanzamiento será el 19 del mismo mes.

Además presentaron el avance de distintos videojuegos, como el trailer de Final Fantasy XVI, un RPG de Harry Potter llamado ‘Hogwarts Legacy’, el cual llegará en 2021, un avance del nuevo título de Spiderman: Miles Morales, y la llegada en 2021 de la secuela de God of War.

The legacy of the crystals has shaped our history for long enough.

Watch the exciting announcement trailer for #FF16, an all-new title in the legendary @FinalFantasy series, coming to #PS5 pic.twitter.com/IfImD1pVF4

— Final Fantasy XVI (@finalfantasyxvi) September 16, 2020