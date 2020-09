Confirman remake de Prince of Persia: Las arenas del tiempo

Este jueves se hizo oficial que Prince of Persia: Las arenas del tiempo tendrá un remake para las plataformas de actual generación. Esto se supone que es una noticia que debería emocionar a muchos, pero la realidad es que la comunidad no está contenta con lo que han mostrado en el Ubisoft Forward, ya que creen que no es lo suficiente para revivir esta aventura.

Como uno de los primeros anuncios de Ubisoft Forward, la desarrolladora francesa mostró Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Se trata de un juego que utiliza el motor de Assassin’s Creed para traer de vuelta una clásica aventura del 2008.

