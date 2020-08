EA Sports anunció al Inter y al AC Milan como equipos exclusivos del FIFA 21

Durante este lunes se anunció que el Inter y AC Milan serán equipos exclusivos “por muchos años” de EA Sports, comenzando con el próximo lanzamiento del FIFA 21.

Este acuerdo contará con contenido exclusivo de ambos clubes, como jugadores leyendas, kits, campos de entrenamiento y el estadio San Siro.

“Somos Inter. Somos más fuertes juntos. Juntos, ganamos como uno. Prepárate para ganar con los Nerazzurri en San Siro. Exclusivamente en FIFA 21″, comunicó el Inter.

En tanto el AC Milan publicó en sus redes sociales que “la mejor bendición de todas fue el apoyo. Nos dio coraje y nos dio el poder de ganar. EA Sports será nuestro socio oficial de juegos de fútbol en una nueva asociación exclusiva de varios años“.

Sin embargo, no todo es alegría para los amantes de la Serie A, puesto que la AS Roma no renovó la licencia, por lo que en el FIFA 21 aparecerá como Roma FC, y tendrá uniformes e insignias genéricas.

