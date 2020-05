Sony anunció fecha de conferencia sobre información y juegos de PlayStation 5

La espera por conocer más novedades de la nueva generación de consolas se acerca a su fin, luego que PlayStation anunciara finalmente una conferencia.

Este viernes, desde el perfil de Twitter se anunció la esperada noticia, destacando solamente el título “El futuro del gaming” y la hora del evento. Este será el próximo 4 de junio a las 16:00 horas de Chile.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020