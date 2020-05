Anuncian la remasterización de los Tony Hawk’s Pro Skater 1 y 2

Este martes, los amantes de los deportes como el skateboarding volvieron a sentir nostalgia con un grandioso anuncio.

Debido al cumpleaños número 52 del skater más famoso del planeta, Tony Hawk, este publicó una fotografía a través de su cuenta de Twitter donde dejaba ver una misteriosa fecha.

No sería casualidad que la misma influencia de la saga Tony Hawks, anunciara desde la plataforma la remasterización completa de Tony Hawk´s: Pro Skater 1 y 2.

El lanzamiento estipulado para el 4 de septiembre llegó con un tráiler donde se muestra los escenarios más icónicos del título, y una calidad gráfica acorde a los tiempos.

Estará disponible para Playstation, Xbox One y PC, y se puede preodenar desde diversas tiendas de videojuegos.

#THPS is back! Break skateboarding boundaries with the fully-remastered Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 collection. Available September 4, 2020 on PlayStation 4, Xbox One and PC. Pre-Order Now. pic.twitter.com/RaZQrXSNgP

— Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) May 12, 2020