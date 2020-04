Sony reveló nueva fecha para estreno de The Last of Us II debido a filtraciones del guion

Las filtraciones dentro de la industria de los videojuegos o películas nunca resultan bien para la empresa que los produce. En este caso en particular, ha sucedido con el videojuego The Last of Us II.

Sony decidió anunciar la fecha de estreno para la secuela del popular título del mismo nombre, debido a la gran cantidad de filtraciones en la red acerca del título.

En foros de internet como 4chan o Resetera, se revelaron puntos clave del guion, al igual que cinemáticas y gameplays únicos sobre los personajes.

Así también, se comentó que el contenido había sido supuestamente publicado por un empleado descontento con Naughty Dog , empresa desarrolladora, tras una disputa por un tema de salario y trato en el lugar de trabajo.

Por esta razón, Playstation anunció a través de redes sociales que The Last of Us II se estrenará el 19 de junio, mientras que Ghost of Tsushima quedó para el 17 de julio.

Updated release dates: The Last of Us Part II and Ghost of Tsushima come to PS4 this summer: https://t.co/RvMfBI8nxL pic.twitter.com/5AAPgO6tFw — PlayStation (@PlayStation) April 27, 2020

Anteriormente, se había retrasado la entrega debido a la pandemia por coronavirus Covid-19 y los problemas de logística.

Por último, la empresa señaló que se están solucionando todos estos inconvenientes:”A medida que nuestros equipos de Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios se acercan a los hitos del desarrollo y se enfrentan a un mundo cambiado por COVID-19, nos vemos obligados a adaptarnos al entorno cambiante de hoy“.