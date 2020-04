Nintendo confirmó el hackeo de más de 160 mil cuentas

Nintendo confirmó este viernes el hackeo de más de 160 mil cuentas de Nintendo Netrwork ID, luego de que hace días se denunciaran accesos no permitidos.

La compañía japonesa había explicado que se encontraba investigando una brecha de seguridad y recomendaba activar una verificación en dos pasos.

Ahora, recomendaron una vez más la medida, e informaron que desactivaron el login a través de Nintendo Network ID.

Según afirmaron, se podrán en contacto con los usuarios para restablecer las contraseñas de Nintendo Network ID y cuentas Nintendo que se cree que pudieron verse afectadas.

In response to recent incidents related to some Nintendo Accounts, it is no longer possible to sign into a Nintendo Account using a Nintendo Network ID. We apologise for any inconvenience caused. Please visit our Support website for more information: https://t.co/GMrXr5OHW0

— Nintendo UK (@NintendoUK) April 24, 2020