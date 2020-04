PlayStation reveló cómo es su nuevo joystick inalámbrico “DualSense”

La marca de consolas y videojuegos Playstation anunció durante esta jornada lo que sería su nuevo joystick inalámbrico.

El control “Dualsense” como lo catalogó PS pretende ser la base de la jugabilidad y sensibilidad en los próximos títulos que tenga la consola PlayStation 5. Incluirá además un sistema Tempest 3D AudioTech para mejorar la experiencia del usuario.

A través de su sitio web, la compañía reveló el mando, que posee nuevos cambios estéticos a diferencia de su antecesor el DualShock 4. Asimismo, tendrá la posibilidad de ajustar gatillos y palancas a gusto del jugador. Por último, el botón “Share” será reemplazado por la nueva característica “Create” que permitirá mejores opciones al momento de interactuar de manera online.

Aunque aún no se ha revelado el valor comercial+, Playstation pretende vender la PS5 desde el verano 2020.

A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller.

More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz

— PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020