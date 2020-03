Buena idea en tiempos de cuarentena: “Call of Duty Warzone” rompió récords en su primer día de estreno

La popular saga de videojuegos de guerra “Call of Duty”, lanzó el pasado 10 de marzo su ‘battle royale’ Warzone, con el cual rompió todos los récords que existían en esta categoría.

El battle royale de Activision, alcanzó en tan solo 24 horas la enorme cifra de 6 millones de jugadores. Para poner en contexto, sus adversarios “Apex Legends” y “Fornite” acumularon en su día de estreno 2,5 millones y 1 millón respectivamente.

Si bien podría considerarse una hazaña, los jugadores de “Call of Duty” esperaban con ansias este nuevo modo, que sin ir más lejos, fue lanzado de manera gratuita para todas las consolas y es una gran idea en tiempos de cuarentena.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.

Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4

— Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020