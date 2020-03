Director de “Chernobyl” realizará serie basada en “The Last of Us”

Craig Mazin, creador de la exitosa serie Chernobyl, volverá a trabajar con HBO. Esta vez, para realizar una adaptación del videojuego The Last of Us.

Según consignó , Neil Drcukmann, escritor y director del juego, también está involucrado en la creación, por lo que se encargará de escribir la serie junto a Craig.

A través de un comunicado, Druckmann señaló sobre Mazin que “desde la primera vez que nos sentamos a conversar, me sorprendió su acercamiento a la narrativa y su amor y entendimiento profundo de The Last of Us“.

Pese a que aún no hay mayores detalles de la producción, el medio señaló que la serie seguirá la historia del primer videojuego, por lo que podremos ver a Joel trasladando a Ellie, la joven que podría ser clave para curar la pandemia que acabó con el mundo.

Recordemos que la secuela de The Last of Us será en mayo de 2020 para PlayStation 4.