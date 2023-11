Aguinaldo de Navidad 2023: Cuál es el monto, cuándo se paga y quiénes reciben el beneficio que entrega el Estado

Con la Navidad 2023 a la vuelta de la esquina, muchos chilenos ya empiezan a planificar sus gastos para las festividades de fin de año. Un elemento importante a considerar es el aguinaldo de Navidad, un beneficio ya establecido por ley tanto para pensionados como para trabajadores del sector público.

Para ser beneficiario de este aguinaldo, es necesario estar pensionado al 30 de noviembre de 2023. Aquellos que se pensionen a partir del 1 de diciembre no tendrán derecho a este beneficio. El monto del Aguinaldo de Navidad 2023 es de $23.734, y se incrementa en $15.104 por cada carga familiar al 30 de noviembre, incluso si dicha carga no tiene derecho a Asignación Familiar por tener un ingreso mensual superior a $979.330. Este aguinaldo se pagará junto con la pensión de diciembre.

Aguinaldo de Navidad para Trabajadores Públicos

Para los empleados del sector público, el monto del aguinaldo varía según la remuneración:

Aquellos con una remuneración líquida en noviembre de 2022 igual o inferior a $943.703 recibirán un aguinaldo de $63.062.

Los que superen esa remuneración líquida recibirán $33.358.

Sector Privado

En el sector privado, la entrega del aguinaldo de Navidad no es obligatoria, pero sí lo es para aquellos empleadores que lo han otorgado en años anteriores. Esto se debe a que se convierte en un derecho adquirido por el trabajador, independientemente de si está o no estipulado en contratos individuales o colectivos. La Dirección del Trabajo aclara que no está condicionado a los resultados financieros de la empresa ni a la situación económica del país.

Si algún trabajador se enfrenta a una negativa de su empleador, puede acudir a la Inspección del Trabajo para realizar la denuncia correspondiente. En tal caso, se fiscalizará a la empresa involucrada.