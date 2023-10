FlixBus en Chile: cómo comprar pasajes baratos en la nueva línea low cost

Desde hace algunos días la llegada de la compañía FlixBus a Chile marcó un precedente. La propuesta de la nueva flota de buses promete pasajes baratos a diversos destinos a lo largo del país.

Tras comenzar a operar el pasado jueves, la empresa alemana por el momento tiene tres itinerarios que son viajes entre Santiago-Viña del Mar, Santiago-San Antonio y Santiago-Coquimbo.

Planteado como una oferta de lanzamiento, los boletos tienen un costo que va desde desde los $999 hasta los $14.999. Los mismos se pueden reservar a través de su sitio web, pinchando aquí.

Claro que también existe otra opción. FlixBus cuenta con boleterías presenciales en los terminales San Borja, Pajaritos, Viña del Mar y Coquimbo.

Precisamente en esas dos coordenadas se puede comprar pasajes sólo de ida, o bien de ida y vuelta. Ahora, el valor depende en gran medida de los horarios de cada viaje.

Más allá de los valores, Chile se convirtió en el país número 42 en contar con el servicio de los buses low cost y el segundo después de que la compañía europea se instalara en otro punto de Sudamérica: Brasil.

Por lo demás, los vehículos prometen ciertas comodidades a bordo. Por ahora FlixBus ofrece una señal Wi-Fi gratuita, asientos ajustables con espacio adicional para las piernas, enchufes para dispositivos electrónicos y, naturalmente, baños.

🚌🌍¡Bienvenido Chile!

We’re thrilled to announce our long-awaited arrival in #Chile.

The first green buses will depart from Santiago this Thursday, Oct 5th, officially marking our presence in Chile and making it our 42nd #Flix country worldwide!💚 https://t.co/VxeYfDEpiP

— Flix (@FlixBus) October 2, 2023