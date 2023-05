Transportes crea sitio web para verificar si un vehículo está homologado antes de comprarlo

Con el fin de informar a los chilenos al momento de comprar un vehículo, el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones creó una nueva plataforma donde puedes verificar si un vehículo está certificado para circular en el país.

“Todo vehículo nuevo que se vende en Chile debe tener una homologación para circular. ¿Qué es esto? Es la acreditación de que el vehículo cumple con las normas exigidas en nuestro país y por lo tanto es seguro para las personas”, explicó el ministro Muñoz.

En esta plataforma, los usuarios pueden aprender sobre qué es la homologación y acceder a una lista de vehículos homologados en Chile. La herramienta ya está disponible en el sitio web del Ministerio de Transportes.

El ministro enfatizó la importancia de comprar vehículos que cuenten con la certificación requerida en Chile. “Vamos a ser muy claros: en Chile ningún vehículo puede ser comercializado si no cuenta con la homologación que solo entrega el 3CV del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Comprar un vehículo que no está certificado es un riesgo para los propios conductores y los demás usuarios de las vías, porque ese vehículo no cuenta con ninguna documentación que acredite, que cumple con los requisitos técnicos y de seguridad que se exigen, por eso caen en la ilegalidad y al momento de ser fiscalizados son retirados de circulación”.

Que no te pasen auto por moto

La importancia de la homologación ha surgido en la agenda debido a la viralización del Chang Li S1-Pro, denominado “el auto más barato del mundo”. Este vehículo ya ha sido visto circulando en el país, pero no está homologado.

Solo en este año, las fiscalizaciones del plan Calles Protegidas han permitido sacar de circulación 3.534 vehículos.

Entre las principales causas de no homologación de ciertos vehículos se encuentran: falta de cumplimiento de las normas de seguridad obligatorias; problemas en la instalación eléctrica y la normativa de certificación de luces aplicable en Chile.