Chang Li S1-Pro: El auto más barato del mundo es captado circulando sin patente trasera en Curicó

Un ejemplar del “auto más barato del mundo” fue captado andando por las calles de Curicó, semanas después de que se viralizara en redes sociales. Un video viral en TikTok muestra al pequeño automóvil circulando sin patente y adelantando a otros vehículos, tal como si fuera una moto.

Se trata del Chang Li S1-Pro, un modelo chino completamente eléctrico que ha generado gran interés debido a su pequeño tamaño y accesible precio. Este vehículo puede ser comprado por Internet y se entrega en una caja directamente al domicilio del comprador.

Inicialmente, se afirmaba que el precio de este vehículo era de un millón de pesos, pero algunos proveedores lo ofrecen por cerca de $3.000.000. Con dimensiones extremadamente compactas, el Chang Li S1-Pro tiene una longitud de no más de 2,5 metros, un ancho de 1,5 metros y una altura de 1,8 metros, lo que lo convierte en un automóvil apto únicamente para dos personas.

Este vehículo alcanza una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Sin embargo, para poder circular, requiere cargarse por un periodo de 7 a 10 horas.

No es legal en Chile

Aunque el Chang Li S1-Pro ha ganado popularidad en Chile, actualmente no cumple con todos los requisitos legales para circular por las calles del país.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que el vehículo debe pasar por el centro de control y certificación vehicular del ministerio para homologar el modelo y garantizar que cumple con los estándares de seguridad exigidos en Chile. En caso de no cumplir con las especificaciones técnicas del país, no recibirá la homologación y no podrá circular legalmente en el territorio nacional.