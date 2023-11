La “Madame Web” del universo de Spider-Man ya está aquí: Dakota Johnson y Sydney Sweeney protagonizan primer tráiler de la cinta

Prepárate para un nuevo giro en el universo de Spider-Man, ya que Sony y Marvel estrenaron este miércoles el tan esperado tráiler de Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson y Sydney Sweeney.

La ex Sombras de Grey asume el papel crucial de Cassandra Webb, también conocida como Madame Web, un personaje clarividente dotado de habilidades psíquicas que le permiten navegar por el intrincado mundo del hombre arácnido.

Mientras tanto, Sydney Sweeney interpreta a Julia Carpenter, quien en los cómics asume el manto de Spider-Woman. Además, el elenco estelar incluye a Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Mike Epps y Zosia Mamet.

Según Variety, luego del éxito de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sony busca satisfacer el creciente apetito por las aventuras de lanzamiento de telarañas. Madame Web se une a los recientes lanzamientos de Spider-Man en acción real, como Venom de Tom Hardy (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021) y Morbius de Jared Leto (2022).

Revisa aquí el tráiler de Madame Web: