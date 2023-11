“Él está muy emocionado”: presidente de Marvel Studios se refirió al regreso de Harry Styles

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose y aún quedan varios estrenos a futuro en los que podríamos tener de regreso a varios conocidos, incluyendo a Harry Styles.

Desde que el cantante tuvo su cameo en Eternals (2021) como Eros, el hermano de Thanos, se generó mucha expectativa sobre su futuro en la franquicia. Sin embargo pasó un largo tiempo sin tener noticias concretas sobre su continuidad.

Fue a mediados del 2022 cuando se comunicó que el británico firmó una extensión de su contrato con Marvel Studios, por lo que se aseguró su futuro. De igual manera, no se especificó cuándo ni cómo regresará.

A comienzos de este año declararon que es un personaje que tiene “más historias que contar“, incluso se apuntó que “no hay límites en lo bueno que será una vez que podamos traerlo de vuelta”.

Con esto, ya se daban las primeras luces de lo que significa Harry Styles para Marvel, aunque tampoco se entregaron muchos detalles y una vez más ha pasado un largo tiempo para nuevos reportes.

Esta vez fue el propio Kevin Feige, encargado del UCM, quien se refirió al caso. “Él está muy emocionado. Nosotros estamos emocionados“, comentó sobre su inminente regreso en conversación con Entertainment Tonight.

Aún así, no se profundizó el cuándo ni cómo: “Presentamos a muchos personajes nuevos en muchas películas. ¿Dónde volverán a aparecer? Esa es una buena pregunta“, indicó, resumiendo en un “ya lo veremos”.

We are talking to Kevin Feige at 'The Marvels' premiere in Las Vegas and all of our questions we answered!!#TheMarvels pic.twitter.com/BPSPSGDwlS

— Entertainment Tonight (@etnow) November 8, 2023