Los Simpson: por qué Homero (supuestamente) no volverá a estrangular a Bart en la serie

Parecer que una de las bromas clásicas de Los Simpson está pronta a extinguirse por completo. Una suposición que ha despertado el interés -y las críticas- de los seguidores de la serie animada estadounidense.

Resulta ser que actualmente se postula que Homero Simpson no vuelva a estrangular a su hijo Bart. Un gag que se mantenía inamovible entre las múltiples temporadas de la familia amarilla pese al paso de los años.

La especulación surgió luego de que saliera a la luz un curioso clip. Todo tuvo lugar durante el tercer capítulo de la nueva temporada 35 titulado “McMansion & wife”, la cual es inédita en Chile.

Ahí el patriarca del núcleo conoce a un nuevo vecino. Y luego de darse la mano, el personaje debutante alaga al primero por su apretón firme.

“Mira, Marge, estrangular al niño valió la pena”, dice Homero a su esposa. Aunque se inmediato aclara: “Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado“.

Según se reporta, las últimas escenas que tuvieron dicha acción fueron en 2019/2020. Desde ya, algunas voces postulan que la “evolución” del personaje responde al hecho de que ahora los derechos están en manos de Disney.

Sin indagar demasiado, los casos de censura real han aparecido en varias ocasiones en la sitcom animada y dependiendo del país de emisión. En ocasiones también se trata de cambios de rumbo en la trama.

Por ejemplo, en un punto de 2021, para no herir sensibilidades, el doblajista Hank Azaria fue radical con una decisión. El mismo apuntó a que no prestaría su voz para Apu. En dicho momento se acusaba de que era una interpretación racista y poco más que un estereotipo.

In a new Simpsons episode, Homer Simpson reveals that he stopped strangling Bart as times has changed. pic.twitter.com/LUR06RbqbY

— ToonHive (@ToonHive) November 5, 2023