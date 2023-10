Disney y Star Plus ya tienen todo listo para celebrar Halloween con destacados estrenos

Cada vez falta menos para una nueva celebración de Halloween, por lo que Disney y Star Plus ya tienen todo listo para festejar junto a sus suscriptores entregando destacados títulos temáticos.

No hay dudas de que esta festividad es una de las más esperadas del año en la que diferentes compañías realizan actividades espaciales y, sin dudas, que la industria del entretenimiento es la que más tiene para ofrecer.

Son varias series y películas de las cuales podrán disfrutar chicos y grandes; una vez más, la casa del ratón Mickey Mouse tiene diversión para toda la familia, en diversos escenarios y momentos.

Es importante destacar que algunos de los proyectos seleccionados para el especial de esta escalofriante celebración ya se encuentran disponibles en el catálogo de los respectivos servicios de streaming. También hay otros que se sumarán durante los próximos días.

Cartelera de series y películas

Conoce los estrenos más destacados que ha sumado e incorporarán Disney junto a Star Plus para este Halloween a continuación:

Mansión Embrujada:

Cuenta la historia de una mujer y su hijo, quienes reclutan a un grupo de supuestos expertos espirituales para que los ayuden a librar su casa de ocupantes sobrenaturales. Puedes revisar nuestra reseña AQUÍ.

Película ya disponible Disney+.

Escalofríos:

Inspirada en los best sellers de Scholastic del escritor R. L. Stine. La nueva producción gira en torno a un grupo de cinco estudiantes de secundaria que se embarcan en un viaje tenebroso y retorcido para investigar la trágica muerte. Mira el tráiler AQUÍ.

Serie ya disponible en Disney+.

Abracadabra 1 y 2:

Las extravagantes brujas regresan del siglo XVII y deciden hechizar el pueblo y recuperar su juventud, pero primero deberán burlar a tres combativos chicos que están decididos a arruinar sus planes. Mira el tráiler de la segunda entra AQUÍ.

Películas disponibles en Disney+.

Tierra Incógnita:

Un adolescente descubre un mundo escalofriante mientras busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición de sus padres ocurrida ocho años atrás. Mira el tráiler AQUÍ.

Serie ya disponible en Disney+.

Presentación especial de Marvel: Hombre Lobo por la Noche:

En una noche oscura y sombría, un grupo secreto de cazadores de monstruos emerge de las sombras y se reúne en el Templo Bloodstone tras la muerte de su líder. Revisa el tráiler AQUÍ.

Especial ya disponible en Disney+.

Zombies 2 y 3:

Sigue a los estudiantes humanos y zombis de la secundaria Seabrook mientras luchan por coexistir en cada una de sus aventuras. Mira el tráiler de la segunda película AQUÍ.

La trilogía completa de películas ya en Disney+.

En Star+

Boogeyman: Tu miedo es real:

Un thriller salido de la mente del autor de best sellers Stephen King. Sadie Harper, una estudiante del colegio secundario y su hermana pequeña, Sawyer, están conmocionadas por la reciente muerte de su madre y no reciben mucho apoyo de su padre, Will, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Mira el tráiler AQUÍ.

Película ya disponible.

Chuky | Temporada 3:

El infame muñeco regresa con más planes de venganza. Ya logró entrar en la Casa Blanca como el nuevo juguete favorito del pequeño hijo del presidente. Revisa el adelanto AQUÍ.

Las tres temporadas ya disponibles.

Living for the Dead:

Narrada y producida ejecutivamente por Kristen Stewart, es una serie paranormal que explora los sitios más aterradores de Estados Unidos con un equipo de cinco fabulosos cazadores de fantasmas queer. Conoce más AQUÍ.

Todos los episodios ya disponibles.

Lo que hacemos en las sombras | Temporada 5:

Basada en el largometraje homónimo de Jemaine Clement y Taika Waititi, la serie da una mirada al estilo documental de los vampiros Nandor, Laszlo, Nadja y Colin Robinso. Conoce más AQUÍ.

Estreno e miércoles 25 de octubre.

American Horror Story: Delicate | Temporada 12:

Tras múltiples intentos fallidos de fecundación in vitro, la actriz Anna Victoria Alcott (Emma Roberts) solo quiere formar una familia. Mira el adelanto AQUÍ.

Capítulos disponibles.

El monstruo dentro de mí:

Conoce a Hannah, una joven diseñadora de moda que parece estar bien en la superficie, pero en secreto duda de sí misma. Pronto, estos sentimientos enterrados comienzan a enfermar físicamente a Hannah y a brotar en una criatura monstruosa dentro de su cuerpo. Mira el tráiler AQUÍ.

Ya disponible.