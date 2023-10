Seinfeld, la mítica sitcom de TV, podría volver según uno de sus creadores: “Va a pasar algo”

A la hora de hablar de comedias de situación relevantes en la historia de la TV uno de los títulos ineludibles parece ser Seinfeld. Aquella propuesta armada por el comediante Jerry Seinfeld y emitida desde el año 1989 por la cadena NBC.

Y si bien la ficción terminó tras nueve extensas temporadas, indicios recientes parecen apuntar a que la idea del norteamericano podría volver en algún punto del futuro cercano.

Tal vez sumándose a la idea, más o menos reciente, de revivir viejos emblemas de la televisión o el cine con nuevos episodios o largometraje, el hombre de Comedians in cars getting coffee habló.

“Va a pasar algo que tiene que ver con ese final. Aún no ha sucedido”, planteó el creador en un monólogo de stand-up el pasado fin de semana en Boston. Esto último tras una pregunta que apuntaba a si le gustaba o no la conclusión del programa.

Acorde a sus palabras, Seinfeld tiene un “pequeño secreto” entre sus manos para una especie de segundo final que se deja entrever de manera más concreta a 25 años de su final de 1998. El mismo que hoy se puede ver en el catálogo de Netflix.

Fiel al estilo que cultivó a lo largo de los años, el final de la ficción fue radical. Con 180 episodios en total, el último de ellos planteó que todos los protagonistas iban a la cárcel. Una historia que por aquel entonces despertó el interés de los 76 millones de personas que sintonizaron el capítulo en vivo.

Naturalmente, aquel punto final no estuvo exento de críticas. Incluso en algún punto los creadores de la serie mostraron cierto arrepentimiento y revivió al personaje en una tanda especial de Curb your enthusiasm, el otro proyecto medianamente asociado.

Previamente, la idea de revivir la sitcom se había abordado. Eso sí, nunca terminó de armarse correctamente. Por lo menos en 2018, el comediante ironizó con la idea en una entrevista con Ellen DeGeneres. Ahí mencionó que era “posible”.

Jerry Seinfeld hinted that something is in the works regarding the ending of Seinfeld. Larry David is involved. This video was taken at his Boston show at the Wang Theater on Saturday night. pic.twitter.com/OW0wGPT4gl

— Kevin Rozell (@Zellyanks) October 9, 2023