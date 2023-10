“Only Murders in the Building” confirma su regreso con una cuarta temporada

Gracias al recibimiento de la gente y la apreciación de los críticos, durante esta semana se anunció de manera oficial que Only Murders in the Building continuará expandiendo su historia.

La exitosa serie de Star+ se estrenó en 2021 y al día de hoy cuenta con tres partes (30 capítulos) que puedes disfrutar en el servicio de streaming. El cierre de temporada fue el pasado martes 3 de octubre, pero los fanáticos ya tienen los ojos puestos en el futuro.

Bajo la producción de 20th Television, el proyecto ha sido renovado para una cuarta entrega. La noticia llega justo después de una exitosa tercera tanda de episodios que contó con la participación de grandes estrellas como Meryl Streep y Paul Rudd.

Además, la serie también cuenta con el respaldo de los críticos y la industria en general, ya que ha sido reconocida con la nominación a los Premios Emmy y a los Globos de Oro; su nombre figura entre categorías como Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, entre muchas más.

De esta manera, con un gran impulso detrás, desde Star+ confirmaron la futura llegada de la temporada 4 de Only Murders in the Building que ya ilusiona a los fanáticos por todo lo que podamos ver en pantalla.

Hay que recordar que en los últimos capítulos vemos a Charles, Oliver y Mabel (interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) investigando un asesinato en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway.