Pedro Alonso y su rol en “Awareness”: “Mi tarea en la película era darle anclaje emocional mientras todos daban patadas voladoras”

El actor español Pedro Alonso, conocido por su rol de “Berlín” en La Casa de Papel, se sumerge en un nuevo proyecto cinematográfico titulado Awareness, película que se estrenará el 11 de octubre en Prime Video.

En la cinta, la audiencia conocerá a Ian (Scholz), un adolescente rebelde que vive con su padre (Alonso) al margen de la sociedad. Ambos sobreviven a base de pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás.

Tras perder el control sobre sus poderes en público, dos bandos en guerra empiezan a perseguir a Ian. En su huida, Ian tendrá que decidir en qué lado va a librar esa batalla en la que se ha visto obligado a participar.

“Una señal”

ADN.cl conversó con Pedro Alonso, quien compartió el trasfondo de su decisión de asumir este nuevo rol y al mismo tiempo, indicó cómo abordó el desafío de interpretar al padre de un adolescente con superpoderes.

“Me entendí muy bien con el director cuando nos encontramos. Cuando recibí el guion estaba en la montaña, en un retiro asociado a una búsqueda de conciencia, y la gente con la que estaba tenían un hijo y se llamaba Ian como el protagonista y dije: esto es una señal”, afirmó el español.

Si bien Awareness tiene como protagonista la acción, Alonso describió su proceso de preparación como intuitivo y orientado a la búsqueda de un trasfondo. “Mi tarea fundamental en la película era darle un anclaje emocional a la trama mientras todos daban patadas voladoras, se peleaban con las grandes fuerzas, mi rol era darle conexión al corazón a través de un cuestionable sentido de protección de mi personaje”, explicó.

En la misma, el actor reflexionó sobre la relación compleja y a veces tóxica entre su personaje y el hijo con superpoderes, destacando que, aunque movido por el amor, su personaje también exhibe sombras y complejidades.

“Trabajé un humor no muy evidente para que aquel drama no fuese una barra, equilibrar el tono para mí fue lo más delicado. Aparte de mí me gusta mucho el humor y la comedia, pero a ser posible que no se que no se vea (…) eso fue, en términos actorales, uno de los grandes desafíos, o sea, esa dicotomía”, indicó el intérprete.

Acción a “nuestra manera”

Awareness se une a la creciente ola de películas y series que exploran temas de ciencia ficción, superpoderes y drama. Pedro Alonso considera que la película es principalmente de entretenimiento, pero con ecos de historias icónicas de ciencia ficción como Matrix y Blade Runner.

“Lo que me gusta es tomar formatos que tradicionalmente no eran nuestros y hacerlos a nuestra manera”, dijo el español, refiriéndose a la interpretación única y latina del género.

En cuanto al mensaje central de la película sobre el poder, Pedro Alonso reflexionó sobre la naturaleza peligrosa y envenenante del poder en la vida real. “El poder tiene mucho peligro. No es fácil sostener el poder sin contaminarse”, observó.

El actor concluyó expresando pocas expectativas pero mucho entusiasmo por el estreno de la cinta. “Intento poner a raya las expectativas. Hago mi trabajo con toda la preparación posible y luego intento estar abierto a lo que venga”, compartió Alonso, añadiendo que espera que la película sea bien recibida y disfrutada por un público amplio.

Awareness se presentará durante el Festival de Sitges antes de tener su estreno exclusivo en Prime Video agendado para el próximo 11 octubre.