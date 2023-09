RESEÑA: “Gen V”, el esperado spin-off de “The Boys” que lleva la perversión de los súper a una nueva generación

Esta semana finalmente tendremos el esperado estreno de Gen V, el comentado spin-off de The Boys que llega a expandir el mundo que conocimos en 2019, y acá te contamos los detalles más destacados que debes tener en cuenta.

Ha pasado más de un año desde que se emitió el último capítulo de la tercera temporada de la serie central y mientras estamos a la espera de la cuarta parte, desde Amazon nos ofrecen un nuevo título. En ADN tuvimos acceso anticipado a los primeros capítulos y la verdad es que, además de calmar las ansias por conocer el desenlace de ‘The Seven’, sorprende como una propuesta independiente.

Lógicamente, la primera pregunta era si este proyecto era realmente necesario o llegaba solamente para exprimir el éxito de la franquicia. La respuesta rápida puede ser no; que no tenía mucho sentido.

Sin embargo, a medida que avanzan los minutos y se van presentando los personajes, el entorno y todo un contexto completamente nuevo, logra enganchar como una serie capaz de triunfar con sus propias armas. El argumento y el desarrollo de la historia presenta su propia profundidad.

Respecto al estilo, Evan Goldberg, Eric Kripke y Craig Rosenberg, quienes están detrás de la creación original de Gen V, apostaron por un clásico estilo juvenil. Esto encaja en el escenario de la vida universitaria en el que nos sumergimos.

Con esto logra darse un refresh respecto a lo que fue The Boys, pero por otra parte puede ser considerado como algo tedioso o repetitivo dentro del cine y programas para adolescentes. Sin embargo, ahí es cuando llega el golpe especial, y nunca mejor dicho, ya que está perfectamente combinado con los elementos sádicos, sangrientos y desfachatados que tanto le gusta a los fans de este universo ficticio de Prime Video.

Jóvenes súper, pero súper en esencia

Los protagonistas, Marie Moreau (Jaz Sinclair), Andre Anderson (Chance Perdomo), Emma Shaw (Lizze Broadway) y Cate Dunlap (Maddie Phillips) son interpretados de buena manera considerando el argumento y motivo de la serie.

A diferencia de lo que fue The Boys, en Gen V conocemos a jóvenes súper. Si bien la diferencia en cuanto a responsabilidad y conciencia no es mucha, la etapa de su vida no es la misma. A raíz de esto también varían los problemas y situaciones a la que se enfrentan.

Además, cuentan con las presiones que sufre todo adolescente, pero sumado a sus superpoderes. La suma de todo esto da una situación compleja que se va agudizando poco a poco.

El autodescubrimiento, las luchas internas, el ego -en algunos casos- y las consecuencias de sus actos es algo que se multiplica en sus condiciones. Asimismo, la universidad Godolkin que funciona como cantera de Vought no resulta ser un muy buen lugar como suelen venderlo.

Gen V se sumará al catálogo de Amazon Prime Video este viernes 29 de septiembre. Mira el tráiler a continuación: