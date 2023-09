Taylor Swift sí llegará a Chile: confirman que “The Eras Tour” se estrenará en cines nacionales

Es seguro que no tendrá show en Chile, este martes, las y los fanáticos de Taylor Swift recibieron una excelente noticia. Ya que si bien la estadounidense decidió no traer su gira al país, el documental de The Eras Tour sí se estrenará en cines nacionales.

En concreto, la película que registra el camino de la intérprete de RED por el planeta durante este último show, el cual resume sus más de 10 años de carrera, se estrenará en Chile y el mundo este viernes 13 de octubre.

Venta de entradas

Bajo ese contexto, variados cines nacionales ya anunciaron que contarán con The Eras Tour en sus pantallas. Es más, algunos ya comenzaron la preventa de entradas para este documental de Taylor Swift.

En específico, la venta previa de boletos inició este 26 de septiembre en Cinépolis (ex Hoyts) y Cinemark, ambas empresas que confirmaron la información a través de X (ex Twitter).

Sobre los precios para ver este filme en Chile, estos varían según la sala escogida. Por ejemplo, las salas normales bordean los 14 mil, mientras que para IMAX o butacas Premium los tickets están entres los 16 a más de 18 mil pesos.

¿Están listaylor para cantar el puente de #CruelSummer a todo pulmón? 🎤

¿Están listos? 🐍

Prepárate porque #TheErasTour de #TaylorSwift ya está en preventa.

Compra tu entrada en https://t.co/MsUSWySWTo, en boleterías de mis cines y en las Apps CineHoyts o Cinépolis Chile 🎟 pic.twitter.com/puMWlsb85p — Cinépolis Chile (@Cinepoliscl) September 26, 2023