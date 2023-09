Afirman que final de Shingeki no Kyojin llegará con un capítulo de larga duración

Para el próximo 4 de noviembre fue calendarizado el estreno del final de Shingeki no Kyojin, una de las series de anime más populares y exitosas del último tiempo.

Desde los estudios MAPPA dieron a conocer un nuevo tráiler de la serie, también conocida como Ataque a los Titanes, el cual cerrará la historia de Eren, Mikasa y Armin.

En ese sentido, y si bien se desconoce de manera oficial cómo llegará el final de la serie, mucho se especula sobre un único capítulo especial, el cual tendría una larga duración, desechando la opción de una película.

El usuario “@oecuf0“, conocido por filtrar información veraz respecto a series de anime, sostuvo en sus redes sociales que Shingeki no Kyojin concluirá con un capítulo de larga duración de 90 minutos.

TV ANIME “Shingeki no Kyojin The Final Season Final Part 3 (Attack on Titan The Final Season Part 3) 「進撃の巨人」The Final Season 完結編(後編)”

90 minutes. pic.twitter.com/JK8dV8RkQD

— t.me/oecuf: X News Account⭐ (@oecuf0) September 13, 2023