Shingeki no Kyojin: Temporada Final estrenará en marzo capítulo único y de larga duración

Durante esta jornada, MAPPA, estudio a cargo de animar la serie Shingeki no Kyojin, entregó detalles sobre la última temporada.

Esto luego de que a mediados de enero se anunciara que la última parte del exitoso anime se dividiría en dos partes: la primera se estrenaría en marzo, y la otra durante el año.

Así las cosas, muchos esperaban que la primera parte contuviera una pequeña temporada, especulando así con una posible película para concluir la trama.

Sin embargo, esto quedó descartado, ya que se confirmó que será solo un capítulo, el cual se estrenará el próximo 3 de marzo, y que tendrá una duración de cerca de una hora.

Este único episodio constituye la primera mitad de la temporada final de Shingeki no Kyojin, mientras que la segunda parte, la cual podría ser un capítulo, una película, o varios episodios, todavía no tiene fecha establecida.

Lo que sí se sabe es que sí o sí llegará durante 2023. “¡Queda menos de un mes para la transmisión! Transmisión especial de 1 hora, ¡Esperen con ansias!“, indicaron desde el estudio MAPPA.

