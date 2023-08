Tras el éxito que significó la cuarta temporada, se confirmó que la popular serie de anime Haikyuu! concluirá la historia en películas.

La cinta se dividirá en dos entregas, y cerrará la historia de Karasuno en el Torneo Nacional de Primavera.

En ese contexto, el sitio oficial para la adaptación al anime del manga liberó el primer avance de la película, dando a conocer también el nombre con el cual estará titulado.

【TEASER PV】

— “Haikyu!! FINAL Part 1” —

“Haikyu!! THE MOVIE -Decisive Battle at the Garbage Dump-”

(Animation Production: Production I.G)

NEW information coming September 24th! #ハイキュー #hq_anime #ハイキューの日 pic.twitter.com/epb0st51ax

— HAIKYU!! (@Haikyu_EN) August 19, 2023