Afirman que último arco de Kimetsu no Yaiba será adaptado en varias películas

Continúan los rumores respecto al cierre que tendrá el anime de Kimetsu no Yaiba, luego de una exitosa temporada que terminó su emisión durante el mes de junio.

Hace unos días se informó sobre la opción de que el siguiente arco de Demon Slayer, “Hashira Training Arc”, llegue a las pantallas durante el año 2024, y ahora comenzó a circular un nuevo rumor sobre el fin de la serie.

Esto porque el usuario “@oecuf0”, conocido por filtrar información veraz respecto a series de anime, sostuvo en sus redes sociales que el Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita llegaría en varias películas.

“La película de anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen-jō Hen (Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita) se anunciará pronto“, señaló.

ANIME MOVIE “Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Mugen-jō Hen (The Infinity Castle Arc) 鬼滅の刃 – 無限城編” Announcement Soonhttps://t.co/OFhuHgGLI9 😊 https://t.co/bovciQFoRr pic.twitter.com/rtRoyaMGBB — t.me/oecuf: Anime News Account⭐ (@oecuf0) August 20, 2023

Esta fórmula de realizar cintas para culminar alguna producción comenzó a tomar fuerza ante el éxito que este tipo de recursos genera.

The First Slam Dunk, Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses, One Piece Film: Red, Jujutsu Kaisen 0, o la propia Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, reventaron las taquillas tanto en Japón como a nivel mundial, por lo que la información tendría asidero.