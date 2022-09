James Gunn revela qué pasará con la Harley Quinn de Margot Robbie

No cabe duda que dentro del universo cinematográfico de DC, Harley Quinn es uno de los personajes más populares, potenciada por la interpretación de Margot Robbie. Sin embargo, recientemente ha existido poca claridad sobre su continuidad en la franquicia.

En un contexto donde Warner Bros busca reiniciar y reorganizar el estudio, sumado a varias cancelaciones, hay muchas dudas sobre cómo se establecerá el futuro de cada historia y sus respectivos personajes.

Además, la llegada de Lady Gaga para interpretar el mismo rol en Joker 2, hizo crecer aún más la incertidumbre sobre el papel Robbie en las películas DC.

Sin embargo, James Gunn, director que trabajó con la actriz en El Escuadrón Suicida (2021), se refirió públicamente al tema para aclarar cualquier tipo de duda.

El cineasta utilizó su cuenta de Twitter y fue bastante claro, y preciso, al responder si Margot Robbie regresará al UEDC, obviamente para interpretar a Harley Quinn.

Gunn fue consultado si la intérprete volvería al Universo Extendido de DC, a lo que respondió con un simple “Sí”. Sin la necesidad de dar más detalles, ya hay cierta conformidad entre los fanáticos de la franquicia.

Pensando en los posibles escenarios donde pueda reaparecer la ‘Princesa Payasa’ interpretada por Margot, hay dos opciones con mayor probabilidad.

Si bien hay algunos programas en planes a futuro, es probable que la Harley de Robbie aparezca en algún episodio de Peacemaker. De lo contrario, teniendo en cuenta la seguridad del director, quizá haya otro proyecto del cineasta en camino.

Will Harley Quinn return in the DCEU?

— Lawrence ⚤💖💜💙 (@LawrencesGunn) September 11, 2022