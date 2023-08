Protagonistas de “Cuando Frank conoció a Carlitos” y la responsabilidad de interpretar a los históricos cantantes: “Siempre hay miedo”

A partir de este viernes, en Disney+ se encuentra disponible Cuando Frank conoció a Carlitos, especial musical centrado en un supuesto encuentro entre las dos leyendas de la música: Carlos Gardel y Frank Sinatra.

Los icónicos artistas están interpretados por Oscar Lajad y Pablo Turturiello, y se base en la mitológica historia, de cuando Gardel realizaba una presentación en la NBC de Nueva York y se le presentó un joven admirador, ansioso de conocer al “gran barítono rioplatense”, que no era otro que Frank Sinatra a sus 19 años.

La historia es un vehículo ideal para que dos de los cantantes más grandes de América recorran temas en común, como el amor, la amistad, el barrio y el juego, e interpreten los mejores tangos del repertorio gardeliano, en español y en inglés.

“Nadie canta como Gardel”

ADN conversó con los protagonistas de Cuando Frank conoció a Carlitos, quienes revelaron que interpretar a estos dos personajes históricos de la música mundial fue todo un desafío.

“Fue complicado el lograr emular su voz cantada, su fraseo, sus pausas, fue todo un desafío. Nadie canta como Carlos Gardel, pero lo tratamos de emular”, dijo Oscar Lajad quien da vida al intérprete de tangos.

“Lo obvio fue tener la presión de tener que parecerme a una persona muy particular, con una voz muy particular, y tan reconocida mundialmente, eso tuvo una presión y tuve que trabajar mucho”, indicó Turturiello, quien personifica al estadounidense.

Es más, el idioma fue un tema que provocó un reto en Pablo. “Algo difícil era que Frank no sabía español y no entendía a Carlos, pero Pablo sí entiende a Carlos, entonces como que tenía que bloquear mi cabeza, decir no estoy entendiendo, sabiendo que en realidad entiendo”, dijo.

“Siempre hay miedo”

Finalmente, consultados si existió miedo para sumir estos roles en Cuando Frank conoció a Carlitos, ambos actores afirmaron que ese sentimiento es algo constante.

“Siempre hay miedo, pero es una parte muy deliciosa de nuestra carrera. Cuando hay miedo, uno se pone como más alerta, aprende cosas nuevas. Es bienvenido el miedo”, dijo Pablo Turturiello.