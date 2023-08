Rumor en Marvel: Andrew Garfield podría regresar para un importante proyecto del UCM

Durante las últimas jornadas se ha viralizado un rumor en torno a la posibilidad de que Andrew Garfield tenga una nueva aparición en el UCM, algo que ha revolucionado a los fanáticos de la franquicia.

No hay dudas de que el hecho de adentrarse en el multiverso, y sobre todo tras lo ocurrido en Spider-Man: No Way Home, marcó un hito en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero más aún si hablamos de superhéroe arácnido.

La aparición de “los Peter Parker” interpretados por Tobey Maguire y el propio Garfield marcaron un hito al compartir pantalla con el joven Tom Holland, actual rostro del personaje dentro de la firma.

Con esto se alimentó la ilusión de los seguidores para ver nuevas entregas de sus respectivos títulos. Así se comenzó a especular sobre una tercera entrega protagonizada por Andrew, aunque los últimos reportes apuntan en otra dirección.

De manera concreta, se habla de que e actor podría regresar a Marvel Studios para aparecer en una importante película de la franquicia cinematográfica: Avengers: Secret Wars. Si bien es un rumor sorpresivo y muy potente, viene de una fuente confiable (dentro del ambiente) y con supuestos argumentos muy válidos.

La información fue viralizada por el reconocido insider CanWeGetSomeToast, quien aseguró que el interprete se habría reunido con Kevin Feige. Precisamente en esa reunión se conversó la posibilidad de que se sume a la próxima entrega de LosVengadores.

La opción de que Andrew Garfield regrese al UCM va tomando cada vez más fuerza e incluso es una idea que se planteó ya hace un tiempo, pero que recién ahora se aborda como un rumor con base en “información concreta con fuentes”.

Y, si lo analizamos en profundidad, hay varios puntos que se alinean para coincidir y darle sentido a las especulaciones. Según los informes, los creativos quieren juntar varios superhéroes para luchar contra Kang el Conquistador. Incluso se habla del Spider-Man de Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman; todos acompañados por la nueva generación de Vengadores que se ha ido conformando.

En rigor, la idea sería unir a personajes de entregas pasadas con los protagonistas de la era actual. No Way Home marcó solo el inicio, demostrando que esto es una vía posible, y aún queda mucho por delante en la entrega de series y películas que podrían acercarnos a la opción.

Por ahora solo queda esperar a ver cómo se dan las cosas y si la reunión -considerando que se llevó a cabo- efectivamente fue para negociar el regreso de Garfield al UCM como uno de tantos pasos con miras al futuro.

Before the strikes, Kevin Feige reached out to Andrew Garfield about having his #SpiderMan appear in #AvengersSecretWars. pic.twitter.com/JKZHWiTN1M

— CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) August 14, 2023