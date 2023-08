Florence Pugh podría convertirse en princesa Disney para el live action de “Enredados”

Hace casi un año te contamos que Disney tiene en carpeta un live action de Enredados y durante las últimas horas se dio a conocer un supuesto interés en Florence Pugh para asumir el rol protagónico.

La industria cinematográfica sigue apostando por la reinvención de algunas cintas animadas pasándolas a un formato de acción real. Además, en un caso tan icónico como el de este título, siendo un cuento clásico, llama aún más la atención de cómo se puedan logras los planes.

Ya son varios films que han sido estrenados en esta línea, como La Dama y El Vagabundo, El libro de la selva y La Sirenita, entre muchos otros. Así como también hay algunos otros que están en desarrollo como Hércules y Lilo y Stitch, sumándose la próxima película centrada en Rapunzel.

Hay que recordar que en 2010 se estrenó la versión animada bajo la dirección de Nathan Greno y Byron Howard, con guion de Dan Fogelman, encargados de adaptar la historia original de la princesa.

A pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde la llegada de la cinta, desde la casa de Mickey Mouse estiman que es un buen título para realizarle un remake con cambio de formato incluido.

La película va tomando forma

Si bien aún no hay muchos detalles del proyecto, en los primeros reportes se hablaba de que Fabien Frankel (House of the Dragon) podría asumir un rol protagónico. Ahora, nuevos rumores indican que Florence Pugh llamó el interés de Disney para ser la protagonista del live action de Enredados.

Por ahora solo queda esperar a ver cómo avanza la situación. De todas formas, hay que recordar que la actriz ya ha trabajado con la compañía anteriormente, específicamente con Marvel. Debido a esto es que hay ilusión por cómo se puedan dar las conversaciones y tenerla como la nueva Rapunzel.