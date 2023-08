La muñeca del “barbiebillón” de dólares: Barbie rompe récord y supera los mil millones de pesos en taquilla mundial

La revolución rosada de la muñeca de Mattel lo ha logrado todo. La película de Barbie, a casi 20 días de su lanzamiento, logró la recaudación histórica del billón de dólares a nivel mundial, es decir, mil millones de pesos.

Tras el tercer fin de semana en salas, la comedia dirigida por Greta Gerwig logró reunir 459 millones del billete verde en América del Norte y 572 millones en el reto del mundo, convirtiendo al filme en la primera cinta dirigida por una mujer en superar el billón de la moneda internacional.

17 días y contando

Barbie alcanzó este codiciado hito solo 17 días desde su estreno a nivel mundial (21 de julio), convirtiéndose en el lanzamiento más rápido de Warner Bros. (y el octavo en la historia de 100 años del estudio) en unirse al club de mil millones de pesos (“Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2” ostentaba previamente la marca con 19 días), recogió Variety.

Incluso, el medio citado detalló que el largometraje liderado por Margot Robbie es el segundo gran éxito de taquilla de este 2023 y el sexto de la era de la pandemia en superar el billón de dólares, siguiendo a “Spider-Man: No Way Home”, “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World Dominion” y “Avatar: The Way of Water”.

Cabe señalar que si bien Barbie es la primera película dirigida por una mujer en superar esta importante cifra en recaudación, otro cintas que han estado codirigidas por directoras han logrado esta hazaña, por ejemplo, “Frozen” ($1.3 mil millones) y “Frozen 2” ($1.45 mil millones), ambos co-dirigidos por Jennifer Lee y Chris Buck, así como “Capitana Marvel” ($1.1 mil millones), co-dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck.