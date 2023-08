El “Escuadrón Suicida” tendrá una revancha: James Gunn promete estrenar el corte de David Ayer

Durante las últimas horas se dio a conocer una sorpresiva sorpresa respecto a Escuadrón Suicida, específicamente al film de David Ayer estrenado en el año 2016, ya que podría tener una segunda oportunidad con el público.

Al hablar de DC en el cine, este es un proyecto bastante especial para el Universo Extendido, ya que se trata del primer proyecto centrado únicamente en los villanos de la franquicia. Además, contaba con un importante reparto, liderado por Margot Robbie, detrás de los grandes personajes.

Sin embargo, los rostros en pantalla no fueron suficiente para garantizar el éxito de la película, ya que las cosas no salieron como esperaban. Los fanáticos no recibieron la historia de la mejor manera, algo que generó más de algún conflicto.

En varias oportunidades, Ayer aseguró que los ejecutivos de Warner Bros. le hicieron muchos retoques a la cinta, imponiendo mucho humor y escenas distendidas. Esto, siendo totalmente opuesto a la tonalidad oscura planteada originalmente en su propuesta.

Bajo esta línea, el cineasta aseguró que el fracaso de Escuadrón Suicida fue responsabilidad de WB, apelando a que su versión no hubiera sido tan vapuleada por la crítica y hubiera sido mejor recibida por el público.

A raíz de esto, y tal como ocurrió con Zack Snyder, los fanáticos de DC empatizaron con David a medida que pasaba el tiempo. Así surgieron diversas campañas para que se liberara su corte especial, algo que parecía imposible, al menos hasta ahora.

El director ocupó sus redes sociales para compartir una fotografía de Jared Leto como el Joker junto a un reflexivo mensaje en el que volvió a hacer referencia al controversial film y a su producción original.

“¿Alguna vez tuviste una experiencia en la vida que no fue hasta la forma que querías, que te arrastró, que te hizo replantearte todo? Tengo. Todo lo que sé es que mi película no vista se reproduce mucho mejor que el lanzamiento del estudio”, comentó.

Seguido de esto, aseguró que el nuevo encargado de DC en Warner Bros., James Gunn, le dio la posibilidad de sacar adelante este proyecto para que el público tenga la opción de verla y juzgar como corresponde.

“El interés en que mi corte sea un espectáculo parece real y orgánico. Y Gunn me dijo que habría llegado el momento de compartirlo”, escribió. De esta manera, solo queda esperar para ver cuándo se liberaría el corte de David Ayer de Escuadrón Suicida.

What’s your advice on how to navigate this situation with grace? There’s a genuine curiosity and interest from a lot of people. And I’m aware of there is another group of people that have fun mocking the film. Your comment is a perfect example of how many are magnetically drawn… https://t.co/QZTZGUInAS

— David Ayer (@DavidAyerMovies) August 7, 2023