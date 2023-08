“La vaca que cantó una canción hacia el futuro”: un viaje cinematográfico hacia la naturaleza y la emoción

Este jueves 3 de agosto se estrenó en los cines nacionales, la película chilena La vaca que cantó una canción hacia el futuro, primer largometraje de Francisca Alegría, con guion de Fernanda Urrejola, y protagonizada por Leonor Varela y Mía Maestro, Alfredo Castro y Marcial Tagle.

Bajo ese contexto, Ciudadano ADN conversó con la directora y la guionista de la cinta que debutó el año pasado en el Festival de Sundance y que, desde entonces, no ha parado de recorrer el mundo acumulando elogios y premios.

“Se cumple un ciclo”

“Se cumple un ciclo. La película se estrenó hace tiempo y estaba con ansias de que llegara a Chile y el recibimiento fue muy bonito, muchas personas bastante conmovidas y que les tocó fibras internas, que eso es lo que siempre buscamos”, señaló Alegría tras la avant premiere del filme.

En esa línea, tras afirmar que si bien La vaca que cantó una canción hacia el futuro no es el primer trabajo escribiendo, pero sí el primero que se publica, Fernanda Urrejola destacó la importancia del medio ambiente en la película, el cual se convirtió en un personaje más.

“Estamos en un momento supercrítico de la humanidad. Intentamos sacar el velo de esta falsa ilusión del ser humano, de ser superiores al resto de las especies, como conquistadores, y era importante para nosotros hablar de esta interconectividad y que somos todos uno: somos todos seres de este planeta”, señaló la también actriz.

Debido a lo anterior, la película se rodó en el sur de Chile, en medio de la pandemia de covid-19. A pesar de los desafíos que esto presentó, el equipo logró mantener un ambiente seguro y libre de contagios. Además, la ubicación en el bosque ofreció un entorno natural impresionante.

La emocionalidad en el centro

Además de su mensaje ambiental, La vaca que cantó una canción hacia el futuro también explora temas emocionales y psicológicos, en donde los personajes de la cinta se embarcan en un viaje interno, aprendiendo a conectarse con sus emociones y a lidiar con la pérdida.

Es más, según Alegría y Urrejola, este aspecto del largometraje refleja una tendencia más amplia hacia la exploración de los aspectos emocionales y femeninos de la experiencia humana.

“Sin querer hacer una película femenina y feminista, sí queríamos tocar ciertos temas, que no veíamos tan reflejados, las cosas del mundo invisible, entrar y aprender a convivir con nuestras emociones, que y creo que eso tiene que ver con una ola, no del momento, pero sí más femenina, que no significa que yo diga que sea solo de las mujeres”, sumó la directora.

“Para la gente valiente”

Finalmente, el equipo creativo de La vaca que cantó una canción hacia el futuro comentó como fue el trabajar siendo matrimonio, hecho que Alegría calificó un acto “solo para la gente valiente”.

“Hay adversidad y es imposible que no se mezclen las dos arenas, pareja y el trabajo, entonces hay que hacer un esfuerzo para mantera la intimidad y al mismo tiempo, trabajar”, manifestó la directora.