The First Slam Dunk: un golpe directo a la nostalgia y el cierre de la historia que marcó la infancia

Más de 20 años tuvieron que esperar los fanáticos de Slam Dunk para ver animada una de las mejores partes de la historia.

“The First Slam Dunk” es la película que recopila el gran partido de Shohoku ante Sannoh, y que sin duda cumple con transmitir diversas emociones a los espectadores.

Cada miembro del equipo representante de la prefectura de Kanagawa tiene su momento de protagonismo en la cinta, aunque esta se enfoca principalmente en Ryota Miyagi.

Su historia, que se aleja de la historia principal (no aparece en el manga), entrega mayores detalles de la vida de quien posee la casaquilla número 7: su dolor, su pérdida, pero también la superación de las problemáticas que lo marcaron a su corta edad, y que confluye en el partido del torneo nacional.

Hanamichi Sakuragi no pierde su esencia y sigue siendo el rey del rebote, con sus comentarios y arengas al equipo; Kaede Rukawa sigue con su afán de ser el mejor de Japón, y así lo demuestre con su crecimiento al interior del equipo durante el enfrentamiento ante el poderoso Sannoh; Hisashi Mitsui demuestra porque fue considerado en su momento el jugador más valioso; mientras que Takenori Akagi es la base de todo Shohoku, quien saca adelante al equipo y que también saca a relucir lo mejor de cada jugador.

Sannoh, por su parte, es uno de los mejores equipos de preparatoria de Japón, que cuenta con Eiji Sawakita, uno de los mejores jugadores del país, y que sorpresivamente se roba el protagonismo al final de la película.

Para quienes leyeron completo el manga, puede que el cierre de la cinta no sea el mejor, ya que no concluye de la misma forma, pero tampoco es un cambio que molesta o que genera rechazo, puesto que muestra perspectivas impensadas, pero que va acorde con la historia planteada.

Por otro lado, y pese a la idea de querer innovar, la animación es lo que más genera críticas por el uso de CGI, sin embargo, y aunque parecieran gráficas de videojuegos, The First Slam Dunk no deja nada al azar e incluso trae escenas de la serie para los más nostálgicos.

El estreno en nuestro país de la película de Slam Dunk será este jueves 3 de agosto en las salas de cine, y ya puedes reservar tu entrada.

En tanto, la serie con el doblaje oficial sigue siendo emitida por el canal Senpai TV, en su espacio Michi Club.