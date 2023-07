“Beetlejuice 2” sufre el robo de importantes elementos del set de rodaje

Beetlejuice 2 sigue tomando forma poco a poco y durante las últimas jornadas se notificó sobre el robo de algunos importantes elementos directamente desde el set de rodaje.

La secuela de la exitosa película de 1988 ha dado mucho de qué hablar desde que fue confirmada. Tras pasar un largo tiempo en carpeta, recibió luz verde y ya está en marcha.

Con el pasar de los meses se han ido entregando diversas actualizaciones, destacando por la inclusión de importantes nombres al reparto. Además, al día de hoy ya conocemos algunas imágenes (filtraciones) que aumentan el hype entre el público.

Sin embargo, no todas las noticias han sido buenas, ya que la producción se vio afectada mientras realizaban las grabaciones en East Corinth, Vermont, Estados Unidos.

De manera concreta, sujetos desconocidos sustrajeron decoración, incluyendo una icónica estatua que ya había aparecido en la primera entrega.

En rigor, se trata de una escultura de casi 69 kilos, bastante llamativa; además de un farol con decoración de calabaza. Asimismo, es importante destacar que el robo no ocurrió en las últimas horas, y que los reportes apuntan hace algunos días sobre actividad en el set de Beetlejuice 2.

We tried saying the name of this stolen statue three times, but it didn't come back! We're investigating the theft of this 150-pound sculpture from the "Beetlejuice 2" set in E. Corinth, along with a lamppost topped with a pumpkin decoration. Call 802-748-3111 with any info. pic.twitter.com/3NmKEml1AG

— Vermont State Police (@VTStatePolice) July 21, 2023