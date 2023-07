How Do You Live?: de qué se trata la película final de Hayao Miyazaki

La creación más reciente de la mente de Hayao Miyazaki se ha visto envuelta en un halo de misterio desde hace años. Contra todo lo usual, “How Do You Live?”, la cinta que pone punto y final a la carrera del japonés, no tuvo ningún tipo de campaña de marketing para difundirse y mucho menos un tráiler de adelanto.

Es más, los detalles del proyecto fueron tan ínfimos desde su anuncio que los seguidores de Studio Ghibli y de sus animaciones debieron esperar hasta el reciente estreno de la película en el país nipón para conocer gran parte de ellos.

Ahora se sabe que la historia se sitúa en el Japón de la Segunda Guerra Mundial y que sigue a un protagonista llamado Mahito Maki, quien tras la muerte de su madre y un traslado al campo encuentra a una garza palante que lo lleva a recorrer el mundo. La promesa del animal es inusual: podrá reencontrarse con su progenitora si se suma al trayecto.

Nombrada en su país de origen “Kimitachi wa Do Ikiru ka”, lo que se apunta actualmente desde GKIDS es que la película llegará a finales de año a Estados Unidos con el nombre “The Boy and the Heron”. Se trata de la primera cinta que dirige tras 10 años de sequía y fueron tantas las expectativas que se convirtió en el mejor estreno del estudio a la fecha.

THE BOY AND THE HERON

Written & Directed by Hayao Miyazaki

In North American theatres later this year.

Las críticas hacia How Do You Live?

La historia basada en un libro homonimo de 1937 escrito por Genzaburō Yoshino ya tiene sus primeras reseñas. “Es una obra maestra, madura y compleja, que entrelaza el pasado, el presente y el futuro del director”, definió el medio Time Out Tokyo.

“Ya no vemos que se hagan películas como esta, para bien o para mal”, escribieron en el sitio The Verge. “Hayao Miyazaki ha producido una de sus mejores películas hasta la fecha, una historia de metaficción madura con una fachada más amistosa sobre la memoria y la superación del pasado mientras cargan sus preciosas experiencias sobre sus hombros”, añadieron.