“Tortugas Ninja: Caos Mutante”: conoce los detalles y mira el tráiler de la nueva película de estos queridos superhéroes

Cada vez falta menos para el esperado estreno de Tortugas Ninja: Caos Mutante y acá te contamos todos los detalles de la historia junto al tráiler oficial que nos deja ver las primeras escenas.

Se trata de un proyecto que fue anunciado originalmente en 2020 por Nickelodeon. Así, estuvo un largo tiempo en desarrollo sin hacer mucho ruido. Finalmente, a finales del 2022 y comienzos de 2023 se armó de manera concreta.

Ahora, la película está a menos de un mes de su llegada a los cines y mantiene expectantes a los fanáticos de los populares superhéroes. Además, ya se puede disfrutar de diferente material para calmar las ansias.

Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael están de regreso para combatir una nueva y misteriosa amenaza criminal y llegan con una imagen renovada. Dentro de lo más llamativo del film destaca precisamente el tipo de animación.

Si bien ha generado opiniones divididas entre el público, resulta atractivo ver una nueva imagen en este clásico título que cuenta con diferentes adaptaciones. Además, cuenta con artistas de renombres entre su elenco.

Nicolas Cantú es “Leo”, Shamon Brown Jr. es “Mikey”, Micah Abbey es “Donnie” y Brady Noon es “Raph”. Pero los más destacados son Jackie Chan como el maestro Splinter, John Cena como Rocksteady, Ice Cube como Superfly, Post Malone como Ray Fillet y Paul Rudd como Mondo Gecko, entre otros.

Tortugas Ninja: Caos Mutante es dirigida por Jeff Rowe, Kyler Spears a partir de un guion de Lindsey Beer, Brendan O’Brien basado en la historia de los personajes creados por Kevin Eastman y Peter Laird.

Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver ejercieron como productores de la película. Point Grey Pictures y Image Comics son las firmas detrás del proyecto que trabajaron junto a Nickelodeon Animation Studios y Paramount Pictures, encargados de la distribución.

El estreno de la película está agendado para el próximo 10 de agosto de 2023.

Después de pasar años apartados del mundo humano, los hermanos Tortuga se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York y que les acepten como quinceañeros normales, llevando a cabo actos heroicos. Su amiga April O’Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto se ven superados ante el ataque de un ejército de mutantes que se abalanza sobre ellos.

get totally rad exclusives like this collector’s print when you see Teenage Mutant Ninja Turtles: #MutantMayhem at the Early Access Fan Event on July 31. get tickets now! https://t.co/OkEhMKNXRk pic.twitter.com/zkzOZTHnsv

— TMNT (@TMNTMovie) July 13, 2023