Huelga de actores: ¿Qué series y películas serán afectadas por esta?

La industria creativa del cine y la TV albergada en Hollywood se encuentra actualmente en uno de sus momentos más complejos. Tras 43 años, el SAG-AFTRA, sindicato que reúne a un buen número de intérpretes de las producciones, se declaró en huelga. La noticia llegó luego de semanas de tensión y se une al otro parón por parte del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

La huelga por partida doble es un escenario que no se daba desde 1960. Y aquella situación poco usual está afectando directamente a las series y películas que estaban en realización. Desde ya algunos de los rodajes de las producciones más esperadas han sido suspendidos hasta nuevo aviso y a eso se suma otra situación: actores y actriz no pueden ser parte de la promoción de las cintas o los festivales donde son exhibidas.

¿Cuáles son las principales producciones detenidas? Revisa una lista a continuación:

Beetlejuice 2

secuela de la película de 1988 de Tim Burton es una de las afectadas. La cinta trae de vuelta a Michael Keaton, Winona Ryder y sumó a Jenna Ortega. La ansiadaes una de las afectadas. La cinta trae de vuelta a Michael Keaton, Winona Ryder y sumó a Jenna Ortega. El rodaje en Londres estaba casi terminado y solo quedaban secuencias en Estados Unidos.

Deadpool 3

Universo Cinematográfico de Marvel, estaba siendo filmada en Reino Unido y ya había aparecido La película, que es uno de los grandes proyectos en el itinerario cercano del, estaba siendo filmada en Reino Unido y ya había aparecido la primera gran revelación desde el set . Un trabajo que reúne a Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Jennifer Garner

Gladiator 2

La cinta que reúne a Paul Mescal, Denzel Washington y Pedro Pascal ya había filmado cerca de dos tercios de lo necesario en Marruecos. En semanas previas ya se vislumbraba la magnitud de sus sets.

Lilo & Stitch

Se trata de la adaptación live action del clásico animado que estaba siendo grabado en Oahu, Hawái. Según información reciente, desde la producción tenían previsto terminar el proceso en agosto próximo.

Minecraft

La adaptación del popular videojuego protagonizada por Jason Momoa comenzaría a rodarse en agosto en Nueva Zelanda.

Misión: Imposible 7: Segunda parte Si bien ya se había terminado la mayor parte, aún tiene secuencias pendientes. La pausa se da precisamente tras el estreno de la primera parte de la película en los cines del mundo.

Venom 3

El cierre de la trilogía de Tom Hardy se paró desde el inicio de esta semana luego de un aviso a su equipo de que la huelga sería efectiva.

En tanto, en la televisión y el streaming la situación también es preocupante. Producciones como “House of the Dragon”, “Doctor Who”, “The Day of the Jackal” o la segunda temporada de “Industry” se suman a la lista de afectados por la huelga de actores.