“Lilo y Stitch”: conoce a las protagonistas y los nuevos detalles del remake live-action

El remake en acción real de Lilo y Stitch sigue avanzando y al día de hoy ya se conocen varios detalles sobre el proyecto, incluyendo a las actrices que encarnarán a dos de las protagonistas.

A finales del 2022 se confirmó que The Walt Disney Company trabaja en una versión live-action del popular título estrenado en el año 2002. Es importante consignar que la noticia generó división entre el público debido a que se consideraba muy luego renovar la historia.

Sin embargo, desde la compañía decidieron continuar con la idea, siguiendo en la línea de renovar varios clásicos, animados o no. Así, el trabajo del equipo creativo junto a los productores ha ido avanzando de buena manera.

Las protagonistas

Uno de los puntos fundamentales en los que logró avanzar el equipo, y que mantenía expectantes a los fanáticos, era el casting. Más allá de cómo se hará en el caso de Stitch, una de las labores era encontrar a los protagonistas humanos.

Hace algunas semanas se confirmó que la pequeña actriz hawaiana, Maia Kealoha, será la encargada de asumir el rol principal como Lilo Pelekai. La reacción del público fue, mayormente, positiva, ya que su parecido físico es evidente.

Durante las últimas jornadas se confirmó también a la intérprete que encarnará a Nani Pelekai, la hermana mayor de Lilo. Se trata de Sydney Elizabeth Agudong, también hawaiana y con más experiencia; ha aparecido en series como NCIS, On My Block y participaciones en películas como Wes Michigan y At Your Feet.

Detalles de la película

Después de ganar más de 250 millones de dólares en la taquilla mundial, Disney apuesta por repetir un éxito similar con este remake Lilo y Stitch en un formato live-action. Para esto, cuentan con Dean Fleischer Camp en la dirección.

En tanto, Chris Kekaniokalani Bright será el encargado de escribir el guion con base en la película original, por lo que su labor, en conjunto a la directrices de Camp, será fundamental para esta renovación.

Hay que recordar que este proyecto comenzó a circular en el año 2028 y, en aquel año, Jon M. Chu era el director al mando, sin embargo, en 2020 dio un paso atrás. Además, las consecuencias de la pandemia por el Covid-19 complejizaron aún más las cosas.

Ahora, con un equipo ya conformado y avanzando, hay mucho más optimismo de lo que pueda llegar a ser esta película. Por el momento, no se ha informado sobre una posible fecha de estreno y se espera que próximamente salga a la luz nueva información.