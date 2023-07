Wincy Oyarce, director del documental de Hija de Perra: “Su figura puede ayudar a enfrentar discursos conservadores”

Tan inmunda y tan feliz, documental sobre la vida de la artista y activista LGBTQ+, Hija de Perra, se estrena el 20 de julio de Arica a Punta Arenas en salas Miradoc, que acaba de recibir el premio del público en AMOR Festival 2023.

Ciudadano ADN conversó con el director de la cinta, el chileno y amigo de la performer nacional, Wincy Oyarce, quien se refirió a la imagen provocadora y rupturista de la transformista, quien con su trabajo dejó una huella en la escena cultural y social chilena.

El documental presenta la historia de la icónica artista, figura que desafió normas sociales y promovió discusiones sobre temas considerados tabú. A pesar de su muerte hace casi una década (2014), su legado sigue vivo, y este documental busca rendir homenaje a su vida y su impacto.

“Fue difícil…”

Bajo ese contexto, el director expuso que recopilar y revisar el extenso archivo de grabaciones que poseía de su amiga no fue una tarea fácil, revelando que a lo largo del proceso enfrentó momentos de duda y crisis existenciales.

“Fue difícil tomar la decisión de hacer la película (…) pero me fui encontrando con el material, cuando se empezaron a cumplir años de la muerte e hicimos eventos conmemorativos y me di cuenta de que tenía una cantidad de cosa que jamás había compartido públicamente y surgió la idea de hacer la peli, pero no sabía lo difícil que iba a hacer”, expresó el realizador.

“Tuve momentos de duda, que pensé que no la iba a terminar la película, crisis existenciales, porque superlargo el proceso, que estuvo atravesado por el estallido social, por la pandemia, y yo atravesando con momentos duros. Fue difícil lograr y tener la convicción de que la película estaba funcionado”, complementó.

Pero ojo, ya que a pesar de la dificultad del proceso, el realizador afirmó estar contento con el resultado final y la recepción del público ha sido positiva.

“Contra lo que Hija de Perra trabajaba”

En esa línea, Wincy Oyarce expuso que el documental de Hija de Perra está dirigido tanto a aquellos que conocen su trabajo como a aquellos que no y precisó que la elección del título, Tan Inmunda y Tan Feliz, refleja lo que estuvo siempre presente en el discurso de la artista.

Es más, a pesar de la incomodidad que puede generar en algunos espectadores el material generado por Hija de Perra, el documental busca provocar reflexión y mantener viva la memoria de la artista y en palabras de Oyarce, hacer frente a un avance conservador en el mundo.

“Lamentablemente, esto volvió y es algo a nivel mundial, un avance de una derecha mucha más dura, que es justamente contra lo que Hija de Perra trabajaba, ese era su objetivo, entonces la figura de la perra nos puede servir para enfrentar estos discursos”, sostuvo el realizador.

Tan inmunda y tan feliz, documental de Hija de Perra, dirigido por Wincy Oyarce, se estrenará el 20 de julio en salas Miradoc de Arica a Punta Arenas, las cuales puedes revisar pinchando aquí.