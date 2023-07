Mira el aterrador primer tráiler de “La Monja 2”

Durante la jornada de este jueves finalmente se liberó el primer y aterrador tráiler oficial de La Monja 2, uno de los proyectos más destacados dentro del Universo del Expediente Warren.

Fue en 2018 cuando se estrenó la primera parte de esta historia dentro de la exitosa saga de James Wan integrada por grandes títulos como El conjuro y Annabelle, entre otros. La película apeló a la clásica fórmula de juntar criaturas demoniacas con figuras religiosas y obtuvo un resultado exitoso.

Así, con el respaldo del público y tras un largo tiempo de espera, finalmente se confirmó la secuela. Con el pasar del tiempo se fueron entregando detalles sobre la trama y el proyecto iba tomando forma poco a poco ilusionando a los seguidores de la franquicia y a los amantes del cine de terror en general.

Dentro de los anuncios más importantes destaca el regreso del reparto principal. Es decir, tendremos a Taissa Farmiga como la hermana Irene, Bonnie Aarons como Valak/La monja y Jonas Bloquet como Frenchie/Maurice.

Esta vez, el proyecto nos traslada a la Francia de 1956, donde seguiremos una vez más a Irene, quien está sumergida nuevamente en un complicado y aterrador escenario. Un sacerdote es asesinado y un mal se está extendiendo.

Valak no fue derrotado, no descansa y no desapareció. Está de vuelta y aterroriza a un grupo de niñas en un hogar; es ahí donde la hermana protagonista deberá hacerle frente una vez más. Revisa el tráiler de La Monja 2 a continuación.

Detalles de la película

La Monja 2 es dirigida por Michael Chaves, quien ya ha participado en el Expediente Warren dirigiendo El conjuro 3 (2021) y también siendo recordado por La maldición de La Llorona (2019).

El guion corrió por parte de un equipo conformado por Akela Cooper, Ian Goldberg, Richard Naing, encargados de adaptar una historia creada por Akela Cooper con idea original de James Wan.

Junto a Farmiga, Aarons y Bloquet, parte del elenco está compuesto por Storm Reid, Anna Popplewell y Katelyn Rose Downey, entre otros.

Wan y Peter Safran son los productores de la película bajo la firma de Atomic Monster, New Line Cinema, The Safran Company y Warner Bros. Pcitures, también distribuidora. La fecha de estreno está agendada para el 8 de septiembre.