“Tomorrow X Together: Our Lost Summer”, la nueva serie documental de Disney+

No hay dudas en torno a la gran popularidad que ha alcanzado Tomorrow x Together en los últimos años, a tal nivel que están próximos a estrenar una serie en Disney+ titulada Our Lost Summer.

TXT logró un crecimiento explosivo desde su debut, apoderándose de diversas estaciones de radios en diferentes países. En 2019 fueron el primer grupo de k-pop que ingresó a la lista Billboard 200 en Estados Unidos con su primer álbum.

Así, no tuvo que pasar mucho tiempo para que se confirmara su primera gira mundial que, además de ser presenciada por grupos afortunados, es con invitación extendida hacia el resto mediante la plataforma de streaming.

Se trata de un documental entre bastidores en el que podremos ver a los integrantes de la banda: Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai en la intimidad de una experiencia inolvidable para ellos y sus fans.

“Con los nervios al máximo y la presión de hacer la mejor presentación de sus vidas, ¿Cómo se desempeñará el grupo en algunos de los escenarios más importantes del mundo?“, dice parte de la descripción del proyecto.

La fecha de estreno de la serie Tomorrow x Together: Our Lost Summer está agendada para el 28 de julio a través del catálogo de Disney+.