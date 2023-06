Mira las primeras imágenes de Tom Hardy en “Venom 3”

Durante las últimas horas se dieron a conocer las primeras imágenes de Venom 3 con Tom Hardy, lo que hace crecer las expectativas entre los seguidores del título y todo el Spider-Verso.

A pesar de que en Hollywood se vive un complejo escenario por la huelga de guionistas y un eventual paro de actores, el proyecto de Sony Pictures Entertainment sigue adelante sin inconvenientes y avanzando de mejor manera.

Hay que recordar que la película fue confirmada en abril del 2022 y sus trabajos iniciaron a comienzos de este año. Así, luego de un tiempo sin actualizaciones, llegaron las infaltables filtraciones.

Tal como se especulaba, parte del rodaje se ha llevado a cabo en El barrio de Los Mateos de Cartagena, Murcia, España. Precisamente de esa localidad son las fotografías que se viralizaron en redes sociales.

Además, tal como se puede apreciar en un video, Eddie Brock (Hardy) pareciera usar la misma camisa con la que lo vimos en las escenas poscréditos de Spider-Man: No Way Home. Con esto, da para pensar en una conexión entre la secuencia de la película del UCM y este nuevo film.

Tom Hardy on the set of Venom 3 pic.twitter.com/X9dGkakzzU

— Spider-Man News (@SpiderMan3news) June 27, 2023