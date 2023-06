“The Stroll”: el documental de HBO Max con una poderosa historia de trabajadoras sexuales transgénero

Esta semana se estrenará The Stroll, una poderosa y conmovedora historia que nos presenta la vida de trabajadoras sexuales transgénero en Nueva York, Meatpacking District.

Se trata de un documental que nos transporta a las décadas finales del siglo XX en la zona de Manhattan para presentar desde adentro la realidad y vivencia de este grupo de personas.

Kristen Lovell, directora de esta película, vivió la experiencia en primera persona cuando se mudó a N.Y. en la década de 1990. En ese contexto, impulsada por diferentes motivos, comenzó a ejercer el trabajo sexual como muchas mujeres transgéneros, negras durante esta época.

Así, la cineasta, que marca su debut con esta producción, reunió a sus compañeras para contar esta historia como una parte esencial pero desconocida de Nueva York. Las narraciones de cada caso nos entregan una gran variedad de material de archivo acompañado de entrevistas.

Además de ser una película sobre la vida transgénero, también es un relato sorprendente de la gentrificación. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, promulgó iniciativas de “calidad de vida” que aumentaron la vigilancia policial en la ciudad y expulsaron a las trabajadoras sexuales del vecindario. A pesar de las fuerzas que amenazaron su supervivencia, Kristen y sus hermanas se defendieron.

Detalles de la película

The Stroll es un documental que llega bajo la firma de HBO Documentary, dirigido por Kristen Lovell y Zackary Drucker. La producción es de Matt Wolf, con producción ejecutiva de Carlos King, Scott Shatsky. Y por las productoras ejecutivas de HBO, Nancy Abraham, Lisa Heller y Sara Rodriguez.

Algunas de las participantes más destacadas que veremos en pantalla son: Egyptt (The Stroll, 1983-2001), Cashmere (The Stroll, 1994-2000), Ceyenne (The Stroll, 1980-2005), Tabytha (The Stroll, 1993-1997) y la propia Kristen (The Stroll, 1997-2005).

El estreno de esta película está agendado para este miércoles, 21 de junio, por las pantallas de HBO (canal) y HBO Max (streaming). Hay que recordar que tuvo su estreno especial en el Festival de Cine de Sundance 2023 con gran aclamación de la crítica.