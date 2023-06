Bella Ramsey adelanta que la segunda temporada de “The Last Of Us” será “más oscura” que la primera

La segunda temporada de la exitosa serie de HBO The Last Of Us tendrá un tono diferente que la primera, según su protagonista, Bella Ramsey.

Ramsey interpreta a Ellie junto a Pedro Pascal (Joel) en la adaptación televisiva del popular videojuego, cuya segunda temporada está actualmente en producción. Para ambos, sus papeles les significaron mayor fama y exposición, pero también el aplauso de la crítica.

El primer episodio de la serie se estrenó en enero de 2023 y rápidamente se convirtió en el segundo mayor estreno de HBO en más de una década, después de House Of The Dragon, atrayendo a 4,7 millones de espectadores en EE.UU. a través de HBO y el servicio de streaming HBO Max.

“Es más oscura”, dijo la actriz a Vanity Fair. “Es realmente una historia sobre la venganza, y una continuación de la primera temporada sobre los peligros del amor incondicional”.

A principios de este año, los cocreadores Neil Druckmann y Craig Mazin revelaron que The Last Of Us Part II se adaptará en “más de una temporada” de televisión, con una producción aún mayor que la primera.

En las audiciones para la segunda temporada de la serie se les pidió a los actores que lean líneas directamente del juego de PlayStation de 2020 The Last Of Us Part II, pero debieron ser suspendidas el mes pasado debido a la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA).